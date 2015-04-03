Изменение/верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок287 просмотров

Есть рабочий сайт на движке (Oscommerce/VamShop).

Используются шаблоны.

Есть хороший дизайн в PSD.

Нужно:

1 .переверстать несколько страниц под новый дизайн

2. после п.1 - по желанию- сделать верстку адаптивной (частично уже сделано).

3. после п1,2- куча всякого разного по несложной верстке.

Это просто некоторый объем работ, который можно делать не торопясь.

ничего сверхсложного, но CSS и адаптив на хорошем уровне необходим.

CSS
10 лет назад
urka2000
Юрий 
52 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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