Респонзивная верстка сайта (одной страницы)

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок268 просмотров

Требуется верстка PSD макетов для респонзивного дизайна для адекватного отображения на мобильных устройствах и планшетах (десктопная версия функционирует)

На начальном этапе надо сделать только одну страницу.

Макеты вышлю на почту.

Пишите бюджет. При адекватной цене и результате надо будет сделать весь объём работ (10+ страниц).

10 лет назад
asdfq
Павел 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

joom-master
Станислав 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$50
5 дней
Тем кому нужна качественная профессиональная верстка.
Спасибо за интересный проект. Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

joom-master
Станислав 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад

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