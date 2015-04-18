Задача: На сайте (Joomla 2.5) добавить в шапку (смотри прикрепленный скриншот) выпадающий список. В состоянии покоя список содержит надпись "Выбор региона"; при клике на него выпадают два варианта - "Саратов" и "Самара". ...
Респонзивная верстка сайта (одной страницы)
Требуется верстка PSD макетов для респонзивного дизайна для адекватного отображения на мобильных устройствах и планшетах (десктопная версия функционирует)
На начальном этапе надо сделать только одну страницу.
Макеты вышлю на почту.
Пишите бюджет. При адекватной цене и результате надо будет сделать весь объём работ (10+ страниц).
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