Нужна верстка Landinga адаптативная под все устройства и прикрутить форму обратной связи чтобы выслалось на почту жду от вас сроки и бюджет в приложение макет лендинга!
Верстка сайта html/css/js bootstrap
Требуется верстка PSD макетов
- Страница должна отображаться одинаково удобно для пользователя как на десктопе, так и на мобильных устройствах.
- HTML/CSS/JS коды должны быть очень качественно оптимизированы.
Макеты вышлю лично
Бюджет интересует адекватный.
Заявки фрилансеров
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