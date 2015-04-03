Верстка сайта html/css/js bootstrap

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок189 просмотров

Требуется верстка PSD макетов

- Страница должна отображаться одинаково удобно для пользователя как на десктопе, так и на мобильных устройствах.

- HTML/CSS/JS коды должны быть очень качественно оптимизированы.

Макеты вышлю лично

Бюджет интересует адекватный.

BootstrapCSSHTMLJavaScript
10 лет назад
hilbeat
Артем 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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