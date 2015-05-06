Нужна верстка Landinga адаптативная под все устройства

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок198 просмотров

Нужна верстка Landinga адаптативная под все устройства и прикрутить форму обратной связи чтобы выслалось на почту жду от вас сроки и бюджет в приложение макет лендинга!

10 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
14 дней назад
10 лет назад
$50
2 дня
очень доволен, все сделано на очень качественном уровне и за небольшие деньги. Очень адекватный, профессионал в своей работе. Сработались очень хорошо. Всем советую.
Задача поставлена четко и ясно. Быстрая проверка работы, и незамедлительная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
14 дней назад
10 лет назад