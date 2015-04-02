Добрый день! По ТЗ и готовому дизайну сверстать одностраничник. ТЗ в приложении. Цена: 85 долларов (5000 р.) За хорошую работу хороший отзыв. ...
Требуется форма обратной связи на сайт.
Здравствуйте!
Требуется форма обратной связи на сайт.
1.Форма должна состоять из 8 полей
а) Имя*
б) Действующий e-mail*
в) Номер телефона
г) в виде раскрывающего списка, с выбором одного , или нескольких элементов
д) Поле с возможностью загрузки файла с компьютера пользователя, в форматах: txt, doc, png, jpg
е) Поле
ж) Поле с простенькой капчей. Простенькой , не какой рикапчи и.т.п*
з) Сайт пользователя
Ну и собственно кнопка отправить. Если будете рисовать кнопку, она должна быть красного цвета, можете также воспользоваться соответствующим
классом на bootstrap.
После отправки данных, должна выводится информация: "Спасибо! Ваш заказ принят. Наши специалисты свяжутся с вами" Если по каким-либо причинам, письмо не отправлено. Пользователь, должен быть уведомлен об этом.
Поля обозначены * должны быть обязательными для заполнения, если пользователь их не заполняет,
то выводится подсказка, "поля не заполнены, или что-то в этом роде"
Должен быть какой-то простенький скрипт, или условия на корректность заполняемых данных, вроде в e-mail должен быть символ @, телефон должен
быть в международном формате, вроде +7, +38, сайт должен начинаться с www В случае, если пользователь вводит данные не корректно, появляется подсказка.
Элементы формы должны размещаться в одну строку, по 2 - 3 поля (смотрите приложения с примером.), если что не понятно спрашивайте
В каждом поле формы должны быть подсказки(placeholder)
Форма должна быть адаптивная. Нормально смотреться на планшетах, и смартфонах. (Для смартфонов соответственно, размещение полей формы, должно быть по вертикале. Можете использовать для этого фреймворк bootstrap и его классы
Должен быть обработчик на PHP для отправки всех заполненных данных на e-mail.
На e-mail должен приходить письмо следующего содержания:
Здравствуйте, На сайте: $ www.mysite.ru заполнена форма заказа от $name на услугу $, для сайта $ваш сайт
Дополнительные данные получены от пользователя: $данные с формы поля Д + Е(если они соответственно заполнены)
Свяжитесь с заказчиком по $ Номер телефона или $ Действующий e-mail.
Все CSS, JS и PHP файлы должны быть отдельно, и подключаться к странице не надо все пихать в html код.
В заявке указывайте сроки и цену.Спасибо!
Выбранный исполнитель
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