Требуется форма обратной связи на сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок234 просмотра

Здравствуйте!

Требуется форма обратной связи на сайт.

1.Форма должна состоять из 8 полей

а) Имя*

б) Действующий e-mail*

в) Номер телефона

г) в виде раскрывающего списка, с выбором одного , или нескольких элементов

д) Поле с возможностью загрузки файла с компьютера пользователя, в форматах: txt, doc, png, jpg

е) Поле

ж) Поле с простенькой капчей. Простенькой , не какой рикапчи и.т.п*

з) Сайт пользователя

Ну и собственно кнопка отправить. Если будете рисовать кнопку, она должна быть красного цвета, можете также воспользоваться соответствующим

классом на bootstrap.

После отправки данных, должна выводится информация: "Спасибо! Ваш заказ принят. Наши специалисты свяжутся с вами" Если по каким-либо причинам, письмо не отправлено. Пользователь, должен быть уведомлен об этом.

Поля обозначены * должны быть обязательными для заполнения, если пользователь их не заполняет,

то выводится подсказка, "поля не заполнены, или что-то в этом роде"

Должен быть какой-то простенький скрипт, или условия на корректность заполняемых данных, вроде в e-mail должен быть символ @, телефон должен

быть в международном формате, вроде +7, +38, сайт должен начинаться с www В случае, если пользователь вводит данные не корректно, появляется подсказка.

Элементы формы должны размещаться в одну строку, по 2 - 3 поля (смотрите приложения с примером.), если что не понятно спрашивайте

В каждом поле формы должны быть подсказки(placeholder)

Форма должна быть адаптивная. Нормально смотреться на планшетах, и смартфонах. (Для смартфонов соответственно, размещение полей формы, должно быть по вертикале. Можете использовать для этого фреймворк bootstrap и его классы

Должен быть обработчик на PHP для отправки всех заполненных данных на e-mail.

На e-mail должен приходить письмо следующего содержания:

Здравствуйте, На сайте: $ www.mysite.ru заполнена форма заказа от $name на услугу $, для сайта $ваш сайт

Дополнительные данные получены от пользователя: $данные с формы поля Д + Е(если они соответственно заполнены)

Свяжитесь с заказчиком по $ Номер телефона или $ Действующий e-mail.

Все CSS, JS и PHP файлы должны быть отдельно, и подключаться к странице не надо все пихать в html код.

В заявке указывайте сроки и цену.Спасибо!

BootstrapCSSHTMLJavaScriptPHP
10 лет назад
transforever
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dev-max
Шейко 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

dev-max
Шейко 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад

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