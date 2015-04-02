HTML верстка и дизайн существующего сайта по продаже запчастей

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок300 просмотров

ТЗ прилагается в файле. Типовые шаблоны не подойдут. Верстка с нуля. Сделанная верстка будет адаптирована затем под php5 для связи с базой данных.

HTMLPHP
10 лет назад
ptaxaufa
Тагир 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров