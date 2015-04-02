Убрать несколько косяков в верстке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок140 просмотров

Имеется ряд недочётов в верстке, в частности, некорректное отображение кнопок на сайте. Нужно устранить.

10 лет назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Выбранный исполнитель

GontarUA
Дмитрий 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Быстро и красиво решил задачу. Внимательный в общении и работе. Рекомендую к сотрудничеству !
Четкая постановка задачи. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

GontarUA
Дмитрий 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад