Верстка шаблона на Bootstrap 3

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок250 просмотров

Нужно сверстать одну страницу на Twitter Bootstrap 3-й версии.

Цель — для успешной проверки сайта на мобильность (гуглом).

Скриншот шаблона и текущая версия верстки (на twitter bootstrap 2) — в аттачменте.

Как лучше сделать (респонзив, коллапс меню) — обсудим в личке.

Bootstrap
10 лет назад
den-tkach
Денис 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$35
2 дня
Отличная работа - качественно, и самое главное в срок. Рекомендую как профессионала высокого уровня. Спасибо Виталий!
Рекомендую работать с Денисом. Класное сотрудничество и хороший проект был. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Оплата пришла вовремя.

Заявки фрилансеров

vitaliipopovych
Виталий 
34 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад

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