Верстка лендинга, 4 экрана

Сделать верстку по аналогии с сайтом mypizzaoven.nl

Почти все фразы картинками, формы настроить.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1982720/2_1.jpg

в этом же окне при наведении на фразы всплывает форма, меняются только заголовки

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1982720/2_1-1.jpg

справа блоки для видео с ютуба

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1982720/3_3.jpg

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1982720/3_4.jpg

примерное расположение, можно не в точности следовать ему (аналогия с сайта mypizzaoven.nl )

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1982720/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpg

Заинтересованных пишем сроки и цену