Требуется сверстать .psd в шаблон для Joomla 1.5 + Virtuemart
Верстка лендинга, 4 экрана
Сделать верстку по аналогии с сайтом mypizzaoven.nl
Почти все фразы картинками, формы настроить.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1982720/2_1.jpg
в этом же окне при наведении на фразы всплывает форма, меняются только заголовки
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1982720/2_1-1.jpg
справа блоки для видео с ютуба
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1982720/3_3.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1982720/3_4.jpg
примерное расположение, можно не в точности следовать ему (аналогия с сайта mypizzaoven.nl )
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1982720/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpg
Заинтересованных пишем сроки и цену
Заявки фрилансеров
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