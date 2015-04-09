Дизайн готов, страниц 7 - нужна верстка и натяжка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок176 просмотров

дизайн готов, нужна верстка и натяжка на движок сайта www.100euro.me

движок самописный.

прошу озвучивать срок и сумму.

10 лет назад
1511039
45 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Dimki
51 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 отзывов(-2)
10 лет назад
$50
7 дней
ответственный исполнитель, всегда на связи, чуткое и терпеливое отношение к пожеланиям клиента.
Хороший человек, приятно работать!!!

Заявки фрилансеров

Dimki
51 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 отзывов(-2)
10 лет назад