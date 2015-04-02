для сайта www.100euro.pro 1. Название, которое должно быть отражено в логотипе (бренд): (100EURO.pro) 2. Слоган компании: Нас объединяет удача!; 100euro – только начало! 3. Область деятельности: (финансовые, инвестиционные, доверительное управление, ставки на спорт, ...