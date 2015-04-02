1511039

Екатерина 1511039

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Бот для ставок на спорт

    нужен торговый бот, для автоматического выставления ставок, по заданным параметрам. события ограничены списком предложенным в тотализаторах БК Марафон. 1) «Точный счет» http://www.azbet.com/sttot/pbstyle/sttot16.aspx?GMT=+3 2) «1х2» http://www.azbet.com/sttot/pbstyle/sttot.aspx?GMT=+3

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип

    $100

    для сайта www.100euro.pro 1. Название, которое должно быть отражено в логотипе (бренд): (100EURO.pro) 2. Слоган компании: Нас объединяет удача!; 100euro – только начало! 3. Область деятельности: (финансовые, инвестиционные, доверительное управление, ставки на спорт, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Самообновляющиеся картинки

    $50

    нужно 5 баннеров на сайт www.100euro.me размеры 726 х 392 надписи есть вышлю исполнителю. срок 2 дня. Тема картинок - финансы, спорт. баннеры статичные.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Анализ статистики исхода спортивных событий из БД excel

    $100

    задача упростить процедуру подсчета значений по строкам, создание программы подсчета исходов спортивных событий по заданным параметрам. Иметь возможность устанавливать обновления по клику «обновить» Приложение должно иметь возможность выгружать всевозможные отчеты в Excel ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн сайта

    $340

    дизайн нескольких страниц сайта www.100euro.me, варианты исполнения и брифы приложены. также разработать логотип - бриф и варианты приложены оцените трудоемкость и стоимость

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Логотип
Екатерина, благодарю Вас за приятное сотрудничество! Мои наилучшие рекомендации.
приятно и удобно было работать, заказ выполнен в установленный срок и в полном объеме, обязательно обратимся вновь.
Ответный отзыв
Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
14 часов назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Самообновляющиеся картинки
Сотрудничеством доволен, четкое ТЗ, оплата моментальная.
Оперативный исполнитель, гибкий к пожеланиям клиента, сотрудничеством осталась довольна.
Ответный отзыв
Dimki
51 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 отзывов(-2)
$50
10 баллов
10 лет назад
Дизайн готов, страниц 7 - нужна верстка и натяжка
Хороший человек, приятно работать!!!
ответственный исполнитель, всегда на связи, чуткое и терпеливое отношение к пожеланиям клиента.
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$370
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта
Понравилось работать с Екатериной, очень приятный заказчик :) рекомендую к сотрудничеству и сам с удовольствием еще поработаю :)
Волшебник, гуру своего дела! оперативное исполнение, четкая обратная связь, получили больше чем ожидали. Обязательно обратимся вновь!
Ответный отзыв