Самообновляющиеся картинки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен21 заявка283 просмотра

нужно 5 баннеров на сайт www.100euro.me

размеры 726 х 392

надписи есть вышлю исполнителю.

срок 2 дня.

Тема картинок - финансы, спорт.

баннеры статичные.

10 лет назад
1511039
45 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
10 лет назад
$25
2 дня
Оперативный исполнитель, гибкий к пожеланиям клиента, сотрудничеством осталась довольна.
Сотрудничеством доволен, четкое ТЗ, оплата моментальная.

Заявки фрилансеров

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
10 лет назад

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