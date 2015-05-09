Здравствуйте! Нужно 10 логотипчиков, размер от 88х31 до 125x125 Формат .gif (не обязательно анимированные. Нужно и статические и анимированные, главное - не флеш) Обязательно чтобы логотипчик весил не более 50 Кб. Более ...
Разработка брендбука компании
Подробное техзадание во вложении
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