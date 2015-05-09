Разработка брендбука компании

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен11 заявок237 просмотров

Подробное техзадание во вложении

10 лет назад
megabet
43 года
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$100
3 дня
Доволен работой, делает все качественно и в срок!
Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужны баннерки-логотипчики для сайта

    Здравствуйте! Нужно 10 логотипчиков, размер от 88х31 до 125x125 Формат .gif (не обязательно анимированные. Нужно и статические и анимированные, главное - не флеш) Обязательно чтобы логотипчик весил не более 50 Кб. Более ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн визикти

    Нужна строгая визитка. Текст + иконка сайта. Хотелось бы 2-3 варианта

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Прорисовка баннера для сайта ресторана доставки

    Требуется баннер на сайт www.sushilka74.ru. Содержание баннера: Антикризисные цены - 60% скидка на все меню *Акция проводится совместно с партнером Gilmon Самое главное, баннер должен быть стильным и ярким (подразумевается ...

    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать рекламный блок и 4 иконки

    Надо нарисовать для страниц такого типа - http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_1_2.php - рекламный блок, по аналогии с блоком Яндекс.Директа. Пример аналогично реализации тут - http://ru.solverbook.com/spravochnik/formuly-po-matematike/formuly-integrirovaniya/ - смотреть чуть ниже середины страницы. 1) ...

    PHP
    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оформление групп в соц.сетях (FB, Twitter, YouTube)

    Требуется графическое оформление групп (страниц) в соц.сетях (FB, Twitter, YouTube) - баннер, аватарка. По сути - создание статичных баннеров. Просьба указывать ссылку на портфолио работ. Оплата: Webmoney, Яд Paypal Наличие ...

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннеры для главной страницы сайта

    Нужен блок баннеров на главную страницу сайта http://goo.gl/RjzK9H Как, например здесь это реализовано - http://clim-art .ru/ Ищем человека, с которым в дальнейшем всегда постоянно работали бы в этом направлении.

    Баннеры28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен баннер 468*60

    Необходим динамичный баннер размером 468*60. Анимированный гиф. Фантазия и юмор при разработке приветствуется.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • 5 статических баннеров

    $17

    Требуется разработать 5 баннеров (без анимации) с рекламным текстом. Баннеры для ежедневной публикации в группе в ВК между постами. Тематика: Лотерея Грин Карты (Программа DV Грин Кард) и Визы в США ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад