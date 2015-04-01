5 статических баннеров

Требуется разработать 5 баннеров (без анимации) с рекламным текстом. Баннеры для ежедневной публикации в группе в ВК между постами.

Тематика: Лотерея Грин Карты (Программа DV Грин Кард) и Визы в США

1 баннер на тему проверки результатов DV-программы. Наподобие, Не забудь проверить результаты -> осталось 30 дней (цифру будем менять самостоятельно) в виде календаря возможно. И снизу позыв обратиться к нашим услугам для выигравших.

2 баннера на тему выигрыша Грин Карты, к примеру: выиграл и не знаешь, что дальше, обращайся, поможем.

2 баннера на тему получения визы в США. Оформление 2 дня, 5500 рублей и т.п.

Подробное ТЗ можно будет составить или обсудить, если нет опыта по этой тематике. Бюджет не более 1000р (ваша цена и сроки). Без предоплаты (оплата Сбербанк или WebMoney по факту).