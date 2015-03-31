Рекламная листовка

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт16 заявок219 просмотров

необходимо нарисовать на обратной стороне билета рекламную листовку.

Рекламируемая услуга: http://iqassist.ru/

текст на обратной стороне:

Помощь в написании Дипломных, курсовых, контрольных работ, рефератов и эссе и многое другое

мы поможем Вам написать любую студенческую работу без плагиата согласно требованиям Вашего ВУЗА

остальное в личку.

предъяви билет и получи скидку

10% на курсовые, рефераты, контрольные

7% на дипломные работы.

ООО "АйКью ассистент"

внизу сделать логотипы вузов с которыми мы работаем. (они есть на сайте)

требования к листовке:

http://yadi.sk/d/lfolyFQSPQuHP

10 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • 6 слайдов – модно и аккуратно.

    Здравствуйте! На этот сайт: http://qrobot.ru/ требуется сделать 6 слайдов в слайдер на смену имеющимся. Слайды требуется выполнить в современных трендах, грамотно применяя флэт-дизайн, растр и актуальные шрифтовые решения. Референс: http://www.neatorobotics.com/ (копировать недопустимо! ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статичный баннер по образцу

    Необходимо создать статичный баннер размером 1024 на 768 по образцу как здесь http://www.1c-sed.com.ua/ Необходимо заменить коробки как в приложении

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать картинки для сайта детских игрушек.

    На сайт детских игрушек www_mir-igrushek_kz нужно отрисовать картинки, которые будут размещены на главной странице сайта в слайдере. Требование к картинкам: Размер - 693x319 Должны быть интересными, яркими, понятными. ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужны баннеры и слайдеры

    Для сайта Кондитерских изделий нужны баннеры и слайдеры. Просьба присылать цену в гривне за 1 баннер (Анимированный / не анимированный)

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 4 банера для сайта

    Мне нужны красивые статичные банеры 1200px по горизонтали 500px по вертикали. формат PNG 4 штуки На тему: 1. Ремонт телефонов и планшетов 2. Ремонт спутниковых ресиверов 3. Ремонт жк телевизоров и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Баннер для сайта

    На банере должно быть - изображение медсестры со шприцом, а справа текст " Ставим антикризисные прививки. - 30 % на окна в типовых домах.

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннер на портал CNews

    Нужно нарисовать баннер по техническим требованиям http://adv.rbc.ru/requirements/ для компании-производителя телеком оборудования. от вас стоимость, сроки и примеры работ.

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 9 баннеров

    Нужно сделать 9 баннеров размера 360 x 270 Пока кидаю ссылку на шаблон http://lassic.chimpgroup.com/ вот сюда http://prntscr.com/6noeqm Только тематика сайта "Полиграфия полного цикла", корпоративные подарки и бизнес сувениры, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад