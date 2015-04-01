Статичный баннер по образцу

Нужно разускрасить нагреватель http://www.springkoning.nl/prodimg/79/terrasheater_1.jpg в белый, золотой и пастельные цвета: розовый,бежевый,сиреневый. Под каждый цвет новая картинка. Красить нужно только нижнюю часть: http://easycaptures.com/fs/uploaded/790/7343432341.jpg Под каждый цвет нужно два варианта: ...