На сайт детских игрушек www_mir-igrushek_kz нужно отрисовать картинки, которые будут размещены на главной странице сайта в слайдере. Требование к картинкам: Размер - 693x319 Должны быть интересными, яркими, понятными. ...
Статичный баннер по образцу
Необходимо создать статичный баннер размером 1024 на 768 по образцу как здесь http://www.1c-sed.com.ua/
Необходимо заменить коробки как в приложении
Выбранный исполнитель
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