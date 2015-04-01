Статичный баннер по образцу

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок143 просмотра

Необходимо создать статичный баннер размером 1024 на 768 по образцу как здесь http://www.1c-sed.com.ua/

Необходимо заменить коробки как в приложении

10 лет назад
rapunzzelle
43 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
10 лет назад
$5
1 день
Все сделано быстро и четко по ТЗ. Спасибо!
Анна, спасибо за работу. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Shamray
41 год
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать картинки для сайта детских игрушек.

    На сайт детских игрушек www_mir-igrushek_kz нужно отрисовать картинки, которые будут размещены на главной странице сайта в слайдере. Требование к картинкам: Размер - 693x319 Должны быть интересными, яркими, понятными. ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужны баннеры и слайдеры

    Для сайта Кондитерских изделий нужны баннеры и слайдеры. Просьба присылать цену в гривне за 1 баннер (Анимированный / не анимированный)

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 4 банера для сайта

    Мне нужны красивые статичные банеры 1200px по горизонтали 500px по вертикали. формат PNG 4 штуки На тему: 1. Ремонт телефонов и планшетов 2. Ремонт спутниковых ресиверов 3. Ремонт жк телевизоров и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Баннер для сайта

    На банере должно быть - изображение медсестры со шприцом, а справа текст " Ставим антикризисные прививки. - 30 % на окна в типовых домах.

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннер на портал CNews

    Нужно нарисовать баннер по техническим требованиям http://adv.rbc.ru/requirements/ для компании-производителя телеком оборудования. от вас стоимость, сроки и примеры работ.

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 9 баннеров

    Нужно сделать 9 баннеров размера 360 x 270 Пока кидаю ссылку на шаблон http://lassic.chimpgroup.com/ вот сюда http://prntscr.com/6noeqm Только тематика сайта "Полиграфия полного цикла", корпоративные подарки и бизнес сувениры, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статический баннер 2 шт

    Требуется изготовить 2 статических баннера, 612*300. Первый баннер, первые 2 картинки (надо сделать, что-то в виде баннера, может каждый товар отдельно) Второй баннер, все оставшиеся картинки, надо тоже выбрать и сделать, что-то интересное) ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разукрасить нагреватель

    Нужно разускрасить нагреватель http://www.springkoning.nl/prodimg/79/terrasheater_1.jpg в белый, золотой и пастельные цвета: розовый,бежевый,сиреневый. Под каждый цвет новая картинка. Красить нужно только нижнюю часть: http://easycaptures.com/fs/uploaded/790/7343432341.jpg Под каждый цвет нужно два варианта: ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад