Нарисовать картинки для сайта детских игрушек.

Технические требования: http://dl2.joxi.net/drive/0009/0173/622765/150331/d15cb3893c.jpg Боковой баннер только размером не 350х250, а 300х500 Данные для баннера я дам, нужно их красиво обыграть. Основная цветовая гамма баннера: зелено-белая, но можно и другие цветы, лишь ...