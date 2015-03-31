Для сайта Кондитерских изделий нужны баннеры и слайдеры. Просьба присылать цену в гривне за 1 баннер (Анимированный / не анимированный)
Нарисовать картинки для сайта детских игрушек.
На сайт детских игрушек www_mir-igrushek_kz нужно отрисовать картинки, которые будут размещены на главной странице сайта в слайдере.
Требование к картинкам:
Размер - 693x319
Должны быть интересными, яркими, понятными.
Подходить под стили сайта.
Темы для картинок. (сколько тем, столько нужно и картинок)
1. Робокары Поли
2. Детские коляски
3. Стульчики для кормления
4. Игрушки для самых маленьких
5. Игрушки
6. Велосипеды.
7. Бесплатная доставка при заказе от 10 000 тг.
8. Творческий набор БЭБИ ножка и ладошка
9. Бассейны, батуты.
10. Куклы Winx
11. Кроватки манежи
12. Автокресла
Пишите сроки и цену.
Заявки фрилансеров
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