Нарисовать картинки для сайта детских игрушек.

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Закрыт18 заявок249 просмотров

На сайт детских игрушек www_mir-igrushek_kz нужно отрисовать картинки, которые будут размещены на главной странице сайта в слайдере.

Требование к картинкам:

Размер - 693x319

Должны быть интересными, яркими, понятными.

Подходить под стили сайта.

Темы для картинок. (сколько тем, столько нужно и картинок)

1. Робокары Поли

2. Детские коляски

3. Стульчики для кормления

4. Игрушки для самых маленьких

5. Игрушки

6. Велосипеды.

7. Бесплатная доставка при заказе от 10 000 тг.

8. Творческий набор БЭБИ ножка и ладошка

9. Бассейны, батуты.

10. Куклы Winx

11. Кроватки манежи

12. Автокресла

Пишите сроки и цену.

10 лет назад
dreameraboutstar
Алексей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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