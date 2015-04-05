Необходимо создать статичный баннер размером 1024 на 768 по образцу как здесь http://www.1c-sed.com.ua/ Необходимо заменить коробки как в приложении
6 слайдов – модно и аккуратно.
Здравствуйте!
На этот сайт: http://qrobot.ru/ требуется сделать 6 слайдов в слайдер на смену имеющимся. Слайды требуется выполнить в современных трендах, грамотно применяя флэт-дизайн, растр и актуальные шрифтовые решения. Референс: http://www.neatorobotics.com/ (копировать недопустимо! просто как пример удачной работы). В сюжетах участвуют 2 модели пылесоса в разных расцветках: iClebo Arte и iClebo Pop (все фото есть на сайте, в товарном каталоге).
1) Целевая аудитория — хозяева домашних животных. сообщение крупно: "Он знает, как справиться с их линькой“ (фото робота и живности - собака / кошка / ...) Мелкий текст: "Пусть новый питомец заботится о чистоте в доме!"
2) Цель — самолюбие владельца: «Пусть другие работают!», Мелкий текст: «Не трать время на уборку!» (сюжет – вокруг юмора, секса)
3) Цель — рациональность владельца: «Любишь чистоту? Тогда ты точно полюбишь iClebo!». Мелкий текст: Добро пожаловать домой."
4) Цель — работа с возражениями: «Робот iClebo уберет пыль даже из таких мест, куда не дотянется рука человека!» Пример: http://www.irobot.com/For-the-Home.aspx "Cleans Everywhere"
5) „iClebo Pop, чистота – залог успеха!“ (молодежь, квартира-студио, секс или вечеринка, мелким текстом: «Доступно, современно, удобно!»)
6) «iClebo Arte, надежный помощник в доме» (большая семья плюс живность, дети, мелким текстом: "Эта модель преодолевает пороги 20 мм и рассчитана на две и более комнаты").
Жду ваших предложений и примеров выполненных работ. Спасибо!
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