6 слайдов – модно и аккуратно.

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Завершен15 заявок252 просмотра

Здравствуйте!

На этот сайт: http://qrobot.ru/ требуется сделать 6 слайдов в слайдер на смену имеющимся. Слайды требуется выполнить в современных трендах, грамотно применяя флэт-дизайн, растр и актуальные шрифтовые решения. Референс: http://www.neatorobotics.com/ (копировать недопустимо! просто как пример удачной работы). В сюжетах участвуют 2 модели пылесоса в разных расцветках: iClebo Arte и iClebo Pop (все фото есть на сайте, в товарном каталоге).

1) Целевая аудитория — хозяева домашних животных. сообщение крупно: "Он знает, как справиться с их линькой“ (фото робота и живности - собака / кошка / ...) Мелкий текст: "Пусть новый питомец заботится о чистоте в доме!"

2) Цель — самолюбие владельца: «Пусть другие работают!», Мелкий текст: «Не трать время на уборку!» (сюжет – вокруг юмора, секса)

3) Цель — рациональность владельца: «Любишь чистоту? Тогда ты точно полюбишь iClebo!». Мелкий текст: Добро пожаловать домой."

4) Цель — работа с возражениями: «Робот iClebo уберет пыль даже из таких мест, куда не дотянется рука человека!» Пример: http://www.irobot.com/For-the-Home.aspx "Cleans Everywhere"

5) „iClebo Pop, чистота – залог успеха!“ (молодежь, квартира-студио, секс или вечеринка, мелким текстом: «Доступно, современно, удобно!»)

6) «iClebo Arte, надежный помощник в доме» (большая семья плюс живность, дети, мелким текстом: "Эта модель преодолевает пороги 20 мм и рассчитана на две и более комнаты").

Жду ваших предложений и примеров выполненных работ. Спасибо!

10 лет назад
polyweb
Максим 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

outragen
Денис 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$20
2 дня
Денис – ответственный исполнитель. Соблюдает сроки, вежливый в общении и стремится выполнить работу качественно. На мой взгляд, к сожалению, ему пока не хватает коммерческого опыта работ с серьезными, придирчивыми заказчиками. В эскизах не всегда ощущается золотое сечение между элементами, нет четкого эмоционального контента подбираемых не из стоков изображений и пока не ощущается "твердость руки" в выборе цвето-шрифтового решения. Чувствуется некоторая "программность" подхода к работе. Однако, я уверен, что скоро он будет лучшим в своей среде!
Максим хороший заказчик и специалист. Уважаю коллег, так как он арт директор, постановка задачи была не совсем четкая как оказалось. Много правок, но не без основания. Признателен за предоставленный опыт, он действительно профессионал. Буду рад сотрудничеству еще раз, и самому четкому ТЗ. Спасибо. Рекомендую к сотруднечеству !

Заявки фрилансеров

outragen
Денис 
33 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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