Очень доволен нашим с Максимом сотрудничеством. Хорошо поставил задачу, всегда был на связи и не отвлекал по пустякам. Был момент, когда стало ясно что работы уже проделано больше чем было оговорено и планируются ещё некоторые правки. Сначала испугался, что стану жертвой тирана-эксплуататора, но нет: Максим сам предложил повысить оклад и без проблем всё оплатил. Сразу чувствуется профессиональный подход, умение сглаживать углы в переговорах и хороший технический бэкграунд. Однозначно рекомендую всем, как потенциального работодателя! Побольше бы таких заказчиков. Надеюсь, что поработаем вновь.