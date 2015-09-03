Требуется внести модификацию в некоторой степени уже модифицированный движок. 1) Создать “Модификации” – текстовое поле в карточку товаров, аналогично “Описанию”, которая на фронтенде будет отображаться вкладкой. 2) Вернуть возможность использования фильтров: “Передаваемые интерфейсы” и “дистанция” – работало ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется сделать 2 сцены (разлет и собирание в фигуру черточек и точек) по алгоритму как это сделано здесь (фиолетовые анимированные фигуры справа) – wild-dots.com Эскизы моих фигур прикладываю. В Вашем портфолио желательно, чтобы были работы с чем-то ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется сделать 2 сцены (разлет и собирание в фигуру черточек и точек) по алгоритму как это сделано здесь (фиолетовые анимированные фигуры справа) – wild-dots.com Эскизы моих фигур прикладываю. В Вашем портфолио желательно, чтобы были работы с чем-то ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, коллеги. Требуется оформить и внедрить всплывающее предложение (типа "шторки") на мобильной версии сайта (в нем используется Bootstrap) скачать и установить приложения (iOS / Android). СценарийПользователь при первом заходе видит баннер сверху, предлагающий установить приложение (либо ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт5 лет назад
Требование к верстке: все (кроме кнопки "запись онлайн", она подгружается) должно строго соответствовать макетам на типизированных вьюпортах: положение элементов, их размер и кегль шрифта. К сожалению, те, кто уже брался за исполнение этой задачи, не ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется создание логотипа в векторе (предложить не менее трех вариантов, доработать до принятого). Подробный бриф прилагаю. Если потребуются еще уточнения, всегда рад ответить на вопросы. Заказ будет отдан исполнителю с релевантным портфолио, умеренными ценами и ...Логотипы и Знаки30 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, есть сайт, неоднократно подвергшийся заражению вредоносным кодом. В архиве "оригинальный" дамп (на самом деле, там тоже есть вредоносный код, более древних, чистых дампов нет) и два "вскрытых" (откровенно замусоренных) – http://polyweb.su/download/evetron4repare.zip Требуется очистить "оригинальный" ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. В Joomla 2.5 установлен экстеншн JLex Review 3.5.7. Настроена штатная для экстеншна авторизация через Google и Twitter, авторизация через Facebook не удалась, ее требуется донастроить. Основная задача – добавить авторизацию через: VK, Яндекс, Mail.ru, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. В Joomla 2.5 установлен экстеншн JLex Review 3.5.7. Настроена штатная для экстеншна авторизация через Google и Twitter, авторизация через Facebook не удалась, ее требуется донастроить. Основная задача – добавить авторизацию через: VK, Яндекс, Mail.ru, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, коллеги! После того, как предыдущий подрядчик начал, но не смог закончить адаптивную верстку сайта salonkontinent.ru требуется доделать его до победного конца. Верстка ведется в песочнице: salonkontinent.mcdir.ru/ Осталось доделать: на мобильном стоя1) На Android 2.x что-то ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть сайт http://evetron.ru/ Требуется переверстать его так, чтобы он полностью соответствовал требованиям адаптивной верстки. Песочницу предоставлю на том же хостинге. Слайдер не ложен уменьшаться под размер экрана, скорее часть должна быть вытеснена так, чтобы надписи ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт, на котором сделано подобие каталогизации товаров средствами движка http://evetron.ru/ меню "продукция". Требуется заменить имеющуюся конструкцию каталога на нормальный каталогизатор virtuemart, без корзины и цен. На фронтенде визуально все должно остаться неизменно. Плюс для каждой ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Исправление в интернет-магазине на СMS ViArt Shop 4.1Здравствуйте. Требуется решить 2 задачи. 1) Сделать рабочую копию магазина. Исходник: http://vmgcompany.ru/ Песочница: http://vmgtest2.mcdir.ru/ Как видите, русские символы в меню отчего-то игнорируются (я далал копию как через wget/phpmyadmin, так ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Требуется решить 2 задачи. 1) Сделать рабочую копию магазина. Исходник: http://vmgcompany.ru/ Песочница: http://vmgtest2.mcdir.ru/ Как видите, русские символы в меню отчего-то игнорируются (я далал копию как через wget/phpmyadmin, так и сливая файлы на локальную машину). Движок лицензированный, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт на Joomla! 3.4.6, куплен плагин/модуль Ignite Gallery. Шаблон создавался HTML-верстальщиком. Движок и экстеншны обновляются без проблем. Однако, этот плагин не срабатывает внутри статьи. Также не срабатывает плагин логина (он добавлен для эксперимента). ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Есть фото среднего разрешения (в 2-3 раза выше прикладываемых превью) и их контурные векторные изображение, когда-то отрисованные по этим же фото. Требуется создать 3d модели, чтобы их можно было использовать в полиграфических макетах. Модели ...3D-графика15 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть макет LP (приложил) Требуется сделать верстку так, чтобы без применения JS она открывалась так, как мы видим ее в макете при открытии на планшетах (не важно, стоя или лежа) и адаптивно на мобильных телефонах ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Изначальное ТЗ звучало так. Требуется сделать проект: "посадочная страница" с 15 красивыми "глянцевыми" слайдами и модной версткой макета. Прототип: https://yadi.sk/i/XZxEYsg_iRpZy Референс дизайна слайдов: http://www.samsung.com/ru/consumer/home-appliances/vacuum-cleaners/robot/VR20H9050UW/EV Референс информационного наполнения слайдов https://yadi.sk/i/fC8nLNc2i7FEe Используемые фотографии: https://yadi.sk/d/-JkvOCv0iRp9Z а также https://yadi.sk/d/5aY1xmKViRpAN ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Развернул дамп клона англоязычного сайта на Typo3 4.7.14 для последующей локализации его на русский: www.kvm-tec.su Требуется a) открутить от него немецкий язык и поставить по дефолту английский, а также объяснить, как проводить локализацию –куда смотреть ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
Требуется сделать ПС с 10-12 красивыми "глянцевыми" слайдами, модной версткой макета. Референс дизайна слайдов: http://www.samsung.com/ru/consumer/home-appliances/vacuum-cleaners/robot/VR20H9050UW/EV Референс информационного напонения слайдов https://yadi.sk/i/fC8nLNc2i7FEe Прототип верстки ПС в приложенном файле PDF. Фотографии с меня, часть есть, часть доснимем в ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад