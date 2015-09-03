polyweb

Максим Зодчий polyweb

 
47 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Студия рекламы PolyWeb

  • Модификация CMS ViArt Shop (PHP)

    Требуется внести модификацию в некоторой степени уже модифицированный движок. 1) Создать “Модификации” – текстовое поле в карточку товаров, аналогично “Описанию”, которая на фронтенде будет отображаться вкладкой. 2) Вернуть возможность использования фильтров: “Передаваемые интерфейсы” и “дистанция” – работало ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • JavaScript 3d-анимация

    Требуется сделать 2 сцены (разлет и собирание в фигуру черточек и точек) по алгоритму как это сделано здесь (фиолетовые анимированные фигуры справа) – wild-dots.com Эскизы моих фигур прикладываю. В Вашем портфолио желательно, чтобы были работы с чем-то ...

    Javascript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • JavaScript 3d-анимация

    Требуется сделать 2 сцены (разлет и собирание в фигуру черточек и точек) по алгоритму как это сделано здесь (фиолетовые анимированные фигуры справа) – wild-dots.com Эскизы моих фигур прикладываю. В Вашем портфолио желательно, чтобы были работы с чем-то ...

    Javascript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Внедрение всплывающего баннера на сайте

    Здравствуйте, коллеги. Требуется оформить и внедрить всплывающее предложение (типа "шторки") на мобильной версии сайта (в нем используется Bootstrap) скачать и установить приложения (iOS / Android). СценарийПользователь при первом заходе видит баннер сверху, предлагающий установить приложение (либо ...

    AndroidiOSПриложение для AndroidBootstrapБаннер для сайта
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Адаптивная верстка одностраничного сайта на Bootstrap

    Требование к верстке: все (кроме кнопки "запись онлайн", она подгружается) должно строго соответствовать макетам на типизированных вьюпортах: положение элементов, их размер и кегль шрифта. К сожалению, те, кто уже брался за исполнение этой задачи, не ...

    Bootstrap
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание логотипа

    Требуется создание логотипа в векторе (предложить не менее трех вариантов, доработать до принятого). Подробный бриф прилагаю. Если потребуются еще уточнения, всегда рад ответить на вопросы. Заказ будет отдан исполнителю с релевантным портфолио, умеренными ценами и ...

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Восстановить безопасность Joomla 3.2.3

    Здравствуйте, есть сайт, неоднократно подвергшийся заражению вредоносным кодом. В архиве "оригинальный" дамп (на самом деле, там тоже есть вредоносный код, более древних, чистых дампов нет) и два "вскрытых" (откровенно замусоренных) – http://polyweb.su/download/evetron4repare.zip Требуется очистить "оригинальный" ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить авторизацию через соцсети в JLex Review Joomla 2.5

    Здравствуйте. В Joomla 2.5 установлен экстеншн JLex Review 3.5.7. Настроена штатная для экстеншна авторизация через Google и Twitter, авторизация через Facebook не удалась, ее требуется донастроить. Основная задача – добавить авторизацию через: VK, Яндекс, Mail.ru, ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавить авторизацию через соцсети в JLex Review Joomla 2.5

    Здравствуйте. В Joomla 2.5 установлен экстеншн JLex Review 3.5.7. Настроена штатная для экстеншна авторизация через Google и Twitter, авторизация через Facebook не удалась, ее требуется донастроить. Основная задача – добавить авторизацию через: VK, Яндекс, Mail.ru, ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка адаптивной верстки на Joomla 2.5

    Здравствуйте, коллеги! После того, как предыдущий подрядчик начал, но не смог закончить адаптивную верстку сайта salonkontinent.ru требуется доделать его до победного конца. Верстка ведется в песочнице: salonkontinent.mcdir.ru/ Осталось доделать:  на мобильном стоя1) На Android 2.x что-то ...

    Верстка сайтаДизайн сайтаАдаптивная верстка сайтаAndroidJoomla
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать адаптивную верстку сайту на Joomla 3

    Есть сайт http://evetron.ru/ Требуется переверстать его так, чтобы он полностью соответствовал требованиям адаптивной верстки. Песочницу предоставлю на том же хостинге. Слайдер не ложен уменьшаться под размер экрана, скорее часть должна быть вытеснена так, чтобы надписи ...

    Верстка сайтаАдаптивная верстка сайтаJoomlaСайт на Joomla
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Кастомно прикрутить virtuemart к Joomla 3

    Есть сайт, на котором сделано подобие каталогизации товаров средствами движка http://evetron.ru/ меню "продукция". Требуется заменить имеющуюся конструкцию каталога на нормальный каталогизатор virtuemart, без корзины и цен. На фронтенде визуально все должно остаться неизменно. Плюс для каждой ...

    JoomlaVirtuemart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Исправление в интернет-магазине на СMS ViArt Shop 4.1

    Исправление в интернет-магазине на СMS ViArt Shop 4.1Здравствуйте. Требуется решить 2 задачи. 1) Сделать рабочую копию магазина. Исходник: http://vmgcompany.ru/ Песочница: http://vmgtest2.mcdir.ru/ Как видите, русские символы в меню отчего-то игнорируются (я далал копию как через wget/phpmyadmin, так ...

    phpMyAdmin
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Исправление в интернет-магазине на СMS ViArt Shop 4.1

    Здравствуйте. Требуется решить 2 задачи. 1) Сделать рабочую копию магазина. Исходник: http://vmgcompany.ru/ Песочница: http://vmgtest2.mcdir.ru/ Как видите, русские символы в меню отчего-то игнорируются (я далал копию как через wget/phpmyadmin, так и сливая файлы на локальную машину). Движок лицензированный, ...

    phpMyAdmin
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Исправить ошибку исполнения плагина Ignite Gallery в шаблоне Joomla 3

    Здравствуйте! Есть сайт на Joomla! 3.4.6, куплен плагин/модуль Ignite Gallery. Шаблон создавался HTML-верстальщиком. Движок и экстеншны обновляются без проблем. Однако, этот плагин не срабатывает внутри статьи. Также не срабатывает плагин логина (он добавлен для эксперимента). ...

    HTMLJoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание 9 моделей шин по фотографиям и контурному вектору

    Здравствуйте. Есть фото среднего разрешения (в 2-3 раза выше прикладываемых превью) и их контурные векторные изображение, когда-то отрисованные по этим же фото. Требуется создать 3d модели, чтобы их можно было использовать в полиграфических макетах. Модели ...

    3ds MaxPhotoshop
    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка посадочной страницы

    Есть макет LP (приложил) Требуется сделать верстку так, чтобы без применения JS она открывалась так, как мы видим ее в макете при открытии на планшетах (не важно, стоя или лежа) и адаптивно на мобильных телефонах ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработать дизайн Landing Page

    Изначальное ТЗ звучало так. Требуется сделать проект: "посадочная страница" с 15 красивыми "глянцевыми" слайдами и модной версткой макета. Прототип: https://yadi.sk/i/XZxEYsg_iRpZy Референс дизайна слайдов: http://www.samsung.com/ru/consumer/home-appliances/vacuum-cleaners/robot/VR20H9050UW/EV Референс информационного наполнения слайдов https://yadi.sk/i/fC8nLNc2i7FEe Используемые фотографии: https://yadi.sk/d/-JkvOCv0iRp9Z а также https://yadi.sk/d/5aY1xmKViRpAN ...

    Верстка макета
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Настройка клона сайта на Typo3

    Развернул дамп клона англоязычного сайта на Typo3 4.7.14 для последующей локализации его на русский: www.kvm-tec.su Требуется a) открутить от него немецкий язык и поставить по дефолту английский, а также объяснить, как проводить локализацию –куда смотреть ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Приземляющая страница – 12 слайдов (фото + вектор)

    $300

    Требуется сделать ПС с 10-12 красивыми "глянцевыми" слайдами, модной версткой макета. Референс дизайна слайдов: http://www.samsung.com/ru/consumer/home-appliances/vacuum-cleaners/robot/VR20H9050UW/EV Референс информационного напонения слайдов https://yadi.sk/i/fC8nLNc2i7FEe Прототип верстки ПС в приложенном файле PDF. Фотографии с меня, часть есть, часть доснимем в ...

    Верстка макета
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров
apw357
48 летШвейцария
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$250
9 баллов
8 лет назад
Масштабируемая карта мира с точками дилеров
Отличный заказчик, приятно работать!
Александр – всячески молодец! Предложил три варианта решения, один из которых оказался полностью подходящим. Рекомендую, как исполнителя!
Ответный отзыв
user123
Антон 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
35 отзывов
$110
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка посадочной страницы
Очень доволен нашим с Максимом сотрудничеством. Хорошо поставил задачу, всегда был на связи и не отвлекал по пустякам. Был момент, когда стало ясно что работы уже проделано больше чем было оговорено и планируются ещё некоторые правки. Сначала испугался, что стану жертвой тирана-эксплуататора, но нет: Максим сам предложил повысить оклад и без проблем всё оплатил. Сразу чувствуется профессиональный подход, умение сглаживать углы в переговорах и хороший технический бэкграунд. Однозначно рекомендую всем, как потенциального работодателя! Побольше бы таких заказчиков. Надеюсь, что поработаем вновь.
Антон – профессионал высокой категории. Педантично относится к работе, срокам и присутствию онлайн. Адаптивная верстка выше всяческих похвал. Всячески рекомендую!
Ответный отзыв
DESIGN_S
46 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Доработать дизайн Landing Page
Четкое ТЗ, правки - по существу, оплата в срок. Приятно работать с таким заказчиком.
Александр – дизайнер премиального уровня. Все работы, даже эскизы, на очень высоком уровне. Всячески рекомендую.
Ответный отзыв
DS_KORABL
Галина 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Создать фирменный стиль по имеющемуся логотипу
все на уровне, спасибо
Галина работает в паре с супругом, что позволяет им избегать острых углов во взаимоотношением с клиентом, предлагать более разнообразные формы и соблюдать подчас сжатые сроки.
Ответный отзыв
outragen
Денис 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
8 баллов
9 лет назад
6 слайдов – модно и аккуратно.
Максим хороший заказчик и специалист. Уважаю коллег, так как он арт директор, постановка задачи была не совсем четкая как оказалось. Много правок, но не без основания. Признателен за предоставленный опыт, он действительно профессионал. Буду рад сотрудничеству еще раз, и самому четкому ТЗ. Спасибо. Рекомендую к сотруднечеству !
Денис – ответственный исполнитель. Соблюдает сроки, вежливый в общении и стремится выполнить работу качественно. На мой взгляд, к сожалению, ему пока не хватает коммерческого опыта работ с серьезными, придирчивыми заказчиками. В эскизах не всегда ощущается золотое сечение между элементами, нет четкого эмоционального контента подбираемых не из стоков изображений и пока не ощущается "твердость руки" в выборе цвето-шрифтового решения. Чувствуется некоторая "программность" подхода к работе. Однако, я уверен, что скоро он будет лучшим в своей среде!
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