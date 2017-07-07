Требуется создание логотипа в векторе (предложить не менее трех вариантов, доработать до принятого). Подробный бриф прилагаю. Если потребуются еще уточнения, всегда рад ответить на вопросы. Заказ будет отдан исполнителю с релевантным портфолио, умеренными ценами и вменяемым сроком реализации. Предоплата возможна для исполнителя с позитивными отзывами. прошу присылать ваши заявки с оценочным бюджетом и сроками. Без их указания предложения автоматически удаляются. Спасибо за понимание.