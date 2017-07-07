Создание логотипа

Логотипы и ЗнакиЗакрыт30 заявок262 просмотра
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Требуется создание логотипа в векторе (предложить не менее трех вариантов, доработать до принятого). Подробный бриф прилагаю. Если потребуются еще уточнения, всегда рад ответить на вопросы. Заказ будет отдан исполнителю с релевантным портфолио, умеренными ценами и вменяемым сроком реализации. Предоплата возможна для исполнителя с позитивными отзывами. прошу присылать ваши заявки с оценочным бюджетом и сроками. Без их указания предложения автоматически удаляются. Спасибо за понимание.

6 лет назад
polyweb
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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