Логотип для сайта производственной компании

Логотипы и ЗнакиЗакрыт33 заявки243 просмотра
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Требуется логотип создать (возможно старый переработать, доработать) для сайта производственной компании.  Задача разовая. Укажите пожалуйста срок и цены.

Если есть знания не только в области веб-дизайна и есть желание работать постоянно (поддержка сайтов) - оставляйте заявки. Обращаюсь не столько к профессионалам своего дела, по большей части к новичкам.

Логотип для сайта
6 лет назад
joss_in
Инна 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
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