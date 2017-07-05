Логотип в векторе с готового макета

Необходимо созать логотип для компании. Идея логотипа уже есть нужно только нарисовать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть логотип (прикреплен), но он в малом размере. Нужен такой же, но в векторе для печати на баннере.
Нужно 2 варианта:
- один с телефоном
- один без телефона
Текст над ФИО - "Хитрости Праздника +7 (909) 449 55 99", номер телефона и сделать в таком формате на одном из баннеров.
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо придумать и отрисовать логотип транспортной компании для использования в рекламных материалах, полиграфии и на сайте. Название транспортной компании ГОЛДВИНГ, на печати организации есть рисунок крыла, возможно использовать его как основу для логотипа, но необязательно.Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт6 лет назад
Всех приветствую! На этот раз заказчик - Логистическая компания. Необходимо разработать: - Логотип (не менее 2-3 вариантов, в финале - стандартное и горизонтальное написание, чб и инверсия) - Дизайн визитки (нестандартный - детали ниже) [u]Логотип [/u] Компания специализируется на ...Завершен6 лет назад
- $16
Нужен логотип для компании, которая производит кабель. Название компании "Ижевский кабель". Логотип может быть в ч/б варианте, либо в цветном, должен содержать в себе рисунок кабеля: 1. цвета выходящих из общей красной оболочки жил белый, коричневый, ...Завершен6 лет назад
Добрый день! Есть логотип в jpg, нужно его немного изменить и нарисовать в иллюстраторе в векторе, ну или не в иллюстраторе, но так что бы можно было файл открыть иллюстратором. Что нужно изменить? В треугольнике написано НПП, а ...Логотипы и Знаки9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно лого для сайта pogarchik.com, чтобы вписывалось в текущий диз и содержало в себе название домена цена, сроки?Завершен6 лет назад
Необходимо придумать и разработать логотип для кафе. Кафе будет распологаться в здании энергетической компании. Кафе в обеденное время обслуживает работников предприятия в режиме столовой, в остальное время - обслуживание входящего потока. Тематика названия и логотипа ...Завершен6 лет назад
- $50
[b]ОБНОВЛЕНО: 8 июля Мы все еще ждем свежие, креативные логотипы! Смело рисуйте, предлагайте, воможно ваша идея станет ключевой! [/b]Уважаемые фрилансеры! Необходимо создать логотип для компании, занимающейся созданием видео инфографики. Название компании звучит так Animekka. Слоган: Создаем продающие видео ...Завершен6 лет назад
- $10
Ищем исполнителя для разработки логотипа . Предприятие занимается мясопереработкой. От вас три-четыре предварительных варианта дизайна, далее по согласовании одного из них, доработка выбранного до соответствия требованиям заказчика. Сроки сжатые: 1-2 дня.Завершен6 лет назад
Нужно сделать логотип. Прикреплен существующий и, для примера, мне понравившейся логотип. Направление - экологияЗавершен6 лет назад