Необходимо созать логотип для компании. Идея логотипа уже есть нужно только нарисовать.
Разработка логотипа и визитки для логистической компании
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всех приветствую! На этот раз заказчик - Логистическая компания.
Необходимо разработать:
- Логотип (не менее 2-3 вариантов, в финале - стандартное и горизонтальное написание, чб и инверсия)
- Дизайн визитки (нестандартный - детали ниже)
Логотип
Компания специализируется на доставке грузов из Китая (в основном сборные грузы). Входит в группу компаний TES (TES-Logistics.ru - очень важно сохранить приемственность по цветовым схемам и общей стилистике). Название компании - Calipso (сейчас нет ни сайта ни нормального лого. То что есть даже показывать не хочу, чтобы не сбивать с креативного направления).
Логотип должен показывать или намекать на специфику основной деятельности (то есть доставка грузов (авиа, море, авто - как идея) из Китая) и иметь общую стилистику с материнской компанией.
Визитки
Необходима нестандартная визитка.
Ключевые особенности (2 версии - русская и английская):
- Фото человека (не обязательно полностью (видел классные варианты где 1/2 лица - если найду, выложу)
- Имя, Фамилия
- Ниже должность и в нашем случае локация (Москва, Китай Гуанчжоу и пр) - как обыграть место также жду от вас (надпись может быть под должностью, может внизу визитки в списке городов выделен жирным, может еще как -то)
- Mail и рабочий (!) телефон (нужен еще вариант с сотовым про запас)
- Чем занимается компания и основные преимущества (тут нужно обыграть как это лучше разместить - но вы же дизайнер :) предложения с вас) - возможно с обратной стороны, возможно с передней как на примере. Нужны предложения от вас
особенности и бенефиты:
- Сборные грузы из Китая
- Офисы в России, Китае
- Собственный транспорт
- Крупный грузоперевозчик (более 10 лет на рынке). (формулировки и бенефиты вероятно поменяются - сейчас уточняю)
Оплата и сроки
Срок - не более 5-6 дней
Оплата - Карты РФ, Paypal (% за перевод за ваш счет - то есть сумма финальная за вычетом суммы перевода (не сверх!). Если есть другие пожелание
Вот отличные правила по созданию визитки (скопировал с поста в ФБ - авторские права за автором визитки):
1. Визитка должна быть на белой бумаге. Чтобы на ней можно могли написать "прислать этому :%&$& презу".
2. Визитка должна содержать ваше фото: По фото все вспоминают о чем был разговор с этим персонажем.
3. На визитке должно быть написано, чем полезна компания. Что она вообще делает.
4. На визитке должно быть выделено/крупно и приоритетно над всем остальным - ИМЯ.
5. На визитке не нужны ваши телефоны, офисные факсы и адрес. Только емейл.
6. Все дизайнерские, на цветной бумаге, на которой не пишет ручка должны быть сожжены. Ручка пишет только на белой, мелованной. Всё.
7. Телефон не указывается:
- чтобы вас не запарсили в базу для обзвона
- чтобы можно было ее легко раздавать всем, когда обменяться визиткой необходимо, но чел вам не интересен
- чтобы не боятся фоткать визитку и размещать публично
- если контакт вам нужен - телефон пишется ручкой
Прикрепляю вариант идеальной визитки (НО она персональная а не о компании, поэтому не всегда применима). Поэтому ее для данной работы за основу не брать!
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