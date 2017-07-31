Разработка логотипа и визитки для логистической компании

Логотипы и ЗнакиЗавершен14 заявок313 просмотров
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Всех приветствую! На этот раз заказчик - Логистическая компания. 

Необходимо разработать:

- Логотип (не менее 2-3 вариантов, в финале - стандартное и горизонтальное написание, чб и инверсия)

- Дизайн визитки (нестандартный - детали ниже)

Логотип

  Компания специализируется на доставке грузов из Китая (в основном сборные грузы). Входит в группу компаний TES (TES-Logistics.ru - очень важно сохранить приемственность по цветовым схемам и общей стилистике). Название компании - Calipso (сейчас нет ни сайта ни нормального лого. То что есть даже показывать не хочу, чтобы не сбивать с креативного направления).

  Логотип должен показывать или намекать на специфику основной деятельности (то есть доставка грузов (авиа, море, авто - как идея) из Китая) и иметь общую стилистику с материнской компанией. 

Визитки

Необходима нестандартная визитка. 

Ключевые особенности (2 версии - русская и английская):

- Фото человека (не обязательно полностью (видел классные варианты где 1/2 лица - если найду, выложу)

- Имя, Фамилия 

- Ниже должность и в нашем случае локация (Москва, Китай Гуанчжоу и пр) - как обыграть место также жду от вас (надпись может быть под должностью, может внизу визитки в списке городов выделен жирным, может еще как -то) 

- Mail и рабочий (!) телефон (нужен еще вариант с сотовым про запас) 

- Чем занимается компания и основные преимущества (тут нужно обыграть как это лучше разместить - но вы же дизайнер :) предложения с вас) - возможно с обратной стороны, возможно с передней как на примере. Нужны предложения от вас

особенности и бенефиты:   

   - Сборные грузы из Китая 

   - Офисы в России, Китае 

   - Собственный транспорт 

   - Крупный грузоперевозчик (более 10 лет на рынке).    (формулировки и бенефиты вероятно поменяются - сейчас уточняю)

Оплата и сроки

Срок - не более 5-6 дней

Оплата - Карты РФ, Paypal (% за перевод за ваш счет - то есть сумма финальная за вычетом суммы перевода (не сверх!). Если есть другие пожелание 

Вот отличные правила по созданию визитки (скопировал с поста в ФБ - авторские права за автором визитки):

1. Визитка должна быть на белой бумаге. Чтобы на ней можно могли написать "прислать этому :%&$& презу".

2. Визитка должна содержать ваше фото: По фото все вспоминают о чем был разговор с этим персонажем.

3. На визитке должно быть написано, чем полезна компания. Что она вообще делает.

4. На визитке должно быть выделено/крупно и приоритетно над всем остальным - ИМЯ. 

5. На визитке не нужны ваши телефоны, офисные факсы и адрес. Только емейл. 

6. Все дизайнерские, на цветной бумаге, на которой не пишет ручка должны быть сожжены. Ручка пишет только на белой, мелованной. Всё.

7. Телефон не указывается:

- чтобы вас не запарсили в базу для обзвона

- чтобы можно было ее легко раздавать всем, когда обменяться визиткой необходимо, но чел вам не интересен

- чтобы не боятся фоткать визитку и размещать публично

- если контакт вам нужен - телефон пишется ручкой

Прикрепляю вариант идеальной визитки (НО она персональная а не о компании, поэтому не всегда применима). Поэтому ее для данной работы за основу не брать! 

6 лет назад
sergeykuz
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
radkedesign
Тамара 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
37 отзывов
6 лет назад
$132
7 дней
Все было в срок, качественно, оперативно и в соответствии с ТЗ. Рекомендую!
Сергей, спасибо за интересный проект ,) Рекомендуем Сергея как отличного заказчика! Четкая постановка задачи, все выплаты своевременно.
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