Заказ разработки логотипа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно изменить текст в лого + на картинке.
сменить слово adizero на adirun
Остальное оставить также.
Лого и фото прикрепляю.
сразу предлагать примерные сроки и цену.
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