Нужно изменить текст в лого

Логотипы и ЗнакиЗавершен5 заявок175 просмотров
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Нужно изменить текст в лого + на картинке.

сменить слово adizero на adirun

Остальное оставить также.

Лого и фото прикрепляю.

сразу предлагать примерные сроки и цену.

6 лет назад
Neora272
33 годаГермания
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Kaptain_Nemo
45 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$5
1 день
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