Нужен человек, который хорошо рисует в векторе

Логотипы и ЗнакиЗакрыт23 заявки369 просмотров
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Ребята, привет ВСЕМ ! 

Мне нужен помощник )) Нужен человек, который хорошо рисует в векторе (иллюстратор) и который относительно часто на связи, никуда не пропадает и если какие то задержки - адекватно об этом сообщает, понимая ответственность.

Я хорошо рисую в растре, но с вектором есть трудности, достаточно часто нужен перевод моих каких-либо работ в вектор, поэтому ищу себе "друга" )) естесственно, за каждую работу буду платить ) в данный момент нужен перевод логотипа в вектор, лого достаточно простой, одноцветный , надо подобрать максимально похожий шрифт (он не такой уж редкий) и с-но значок логотип перевести в вектор (он у меня частично уже переведён), т.е., вероятно, больше всего времени займёт только подбор шрифта.

На высокие бюджеты не рассчитывайте, тк здесь не нужен креатив , только руки мастера по моим уже готовым растровым работам, надо будет делать 1 в 1 или максимально похоже, однако готова достойно оплачивать каждый перевод и потраченное время . По сути, такая работа всегда будет немного времени занимать, однако буду обращаться часто. 

Кому интересно , пишите мне, прилагайте свои портфолио на тему вектора, и обозначьте ориентировочный диапазон цен на перевод лого или стоимость времени/час. Буду рада знакомству =) Всем мир ! 

6 лет назад
Mari_j
Мария 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
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