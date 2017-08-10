Здравствуйте, Нужно нарисовать логотип для рекламной кампании (интернет реклама). Название — motorads.mobi Предпочтений по цвету нет. Возможно будет интересно, что то в виде двигателя или какой то технической тематики и рядом с графическим логотипом приветствуется надпись motorads Логотип не обязательно ...