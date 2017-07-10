Нарисовать логотип для сервиса

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок359 просмотров
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#1$20

Нарисовать логотип для сервиса

6 лет назад
DioxyMedia
Александр 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Победитель конкурса
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 дней назад
6 лет назад
#1
Отличный исполнитель, Первое место в конкурсе! Быстро и все по существу, знает свое дело! :)
Спасибо Александру за конкурс. Всем рекомендую к сотрудничеству.
Заявки фрилансеров
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 дней назад
6 лет назад
#1
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