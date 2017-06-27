Создание логотипа

Нужно нарисовать классный логотип! В каком виде: - Это должен быть персонаж кита; - Он должен быть в смокинге и с пенсне (Монокуляр, очки для одного глаза, типа с цилиндром); - На фоне город или дома в голландском стиле. Целевая аудитория ...