Логотип для салона цветов

Требуется разработать логотип и фирменный стиль (основной цвет и т.д.) Основное направление: Доставка сайт prines.ru нужны -визитка -фирменный бланк -пример на термосумке -пример на одежде Какой сейчас используется логотип прикладываю. На лого должно быть - серьезность, надежность, качество - Название: Принёс - слон, можно абстрактный - слоган: Время для ...
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Небольшой салон цветов. Розничная торговля цветами и аксессуарами.
Современность, упор на качество. Цвета - зеленый, черный.
Размещать логотип планируем на сайте, также нужны будут - визитки, наклейки, ценники.
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