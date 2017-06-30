Логотип для салона цветов

Логотипы и ЗнакиЗавершен29 заявок318 просмотров
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Небольшой салон цветов. ﻿Розничная торговля цветами и аксессуарами. ﻿

Современность, упор на качество. Цвета - ﻿зеленый, черный.  

Размещать логотип планируем ﻿на сайте, также нужны будут - визитки, наклейки, ценники.  

   

 

6 лет назад
belsun
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
radkedesign
Тамара 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
37 отзывов
6 лет назад
$132
7 дней
Креативно, профессионально и оперативно. Спасибо большое.
Рекомендуем, отличный заказчик! Оплата прошла своевременно, проект получился замечательный с учетом всех правок. С удовольствием выкладываю в свой кейс! Работаем дальше по фирстилю!
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