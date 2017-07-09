Логотип. Мед Центр

$40
Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок261 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

- Необходимо разработать логотип, который пойдет для сайта а потом и визиток;

- О нас: медицинский центр/клиника оказываем услуги по - лечению/профилактике различных заболеваний, Косметологии, Салону красоты;

- ﻿Целевая аудитория - мужчины/женщины 10-70 лет

- ﻿требования к логотипу: стильный, современный. - мы называемся: "СаккураМед" Дескриптор: Мир красоты и здоровья

6 лет назад
Michail770
Михоэль 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 лет назад
$25
3 дня
Алена все сделало быстро и очень хорошо. До нее делали 3-ри дизайнера не могли уловить мысль и суть. Она сразу вошла в курс дела и все было сделано как мы и хотели.
Михоэль отличный заказчик. Понравилось работать над вашим интересным проектом!)
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