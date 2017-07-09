Логотип. Мед Центр

Логотип для программы-календаря под android. В векторе. Не менее 5 вариантов. По прикрепленному эскизу или на свое усмотрение. Без текста. Лог должен быть простым и понятным. Количество используемых цветов - не более трех. Желательно не ...
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- Необходимо разработать логотип, который пойдет для сайта а потом и визиток;
- О нас: медицинский центр/клиника оказываем услуги по - лечению/профилактике различных заболеваний, Косметологии, Салону красоты;
- Целевая аудитория - мужчины/женщины 10-70 лет
- требования к логотипу: стильный, современный. - мы называемся: "СаккураМед" Дескриптор: Мир красоты и здоровья
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