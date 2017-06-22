Логотип для рок-группы

$40
Логотипы и ЗнакиЗакрыт19 заявок1224 просмотра
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#1$40

Только леттеринг! Это важно.     

Четкого представления что именно мы хотим увидеть нет. Оттого это и конкурс) Вам придется отталкиваться только от специфики группы и обязательных условий.  

     Формат: целью является аутентичное написание названия группы. Вы можете импровизировать с анаграммами, символами, знаками и тд, это не запрещается, но это всё-же плюшки.

Cпецифика: тяжелый альтернативный рок, замысловатые ироничные тексты, жесткая агрессивная подача. Синонимы: нервно, жестко, критично  

   Условия

  • Только леттеринг (работы с готовыми шрифтами будут удаляться без предупреждений)
  • Не допускается стилизация под black/death metal (рис1,2), все "ветки" в топку, название должно быть читабельным для непосвященных людей
  • Использование черепов, костей, гитар, микрофонов, пауков, паутин и прочих атрибутов олдскула недопустимо. Ну люди, ХХI век на дворе
Ах да)) пишем слово "Nevra", можно капсом
6 лет назад
Ganjafon
Андрей 
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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