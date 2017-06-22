Логотип для рок-группы

# 1 — $ 40

Только леттеринг! Это важно.

Четкого представления что именно мы хотим увидеть нет. Оттого это и конкурс) Вам придется отталкиваться только от специфики группы и обязательных условий.

Формат : целью является аутентичное написание названия группы. Вы можете импровизировать с анаграммами, символами, знаками и тд, это не запрещается, но это всё-же плюшки.

Cпецифика : тяжелый альтернативный рок, замысловатые ироничные тексты, жесткая агрессивная подача. Синонимы: нервно, жестко, критично

Условия :

Только леттеринг (работы с готовыми шрифтами будут удаляться без предупреждений)

Не допускается стилизация под black/death metal (рис1,2), все "ветки" в топку, название должно быть читабельным для непосвященных людей

Использование черепов, костей, гитар, микрофонов, пауков, паутин и прочих атрибутов олдскула недопустимо. Ну люди, ХХI век на дворе

Ах да)) пишем слово "Nevra", можно капсом