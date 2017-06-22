Создание логотипа для туркомпании

Здравствуйте. Нужен логотип для сайта интернет-магазина(в разработке, ожидается через месяц, пока там только посадочная страница и одна форма) ([url=http://rctmotor.ru]http://rctmotor.ru[/url]), посвящённого продаже комплектующих для сборки коптеров. Обратите внимание - фокус не на готовых аппаратах, а на комплектующих. [b]Очень важно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Деятельность: туры по Грузии.
Интересует:
сроки.
Есть ли опыт в данном сегменте.
Ориентировочная стоимость.
Что получим на выходе и как происходит процесс составления лого
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