Разработать логотип + дизайн упаковки

Логотипы и ЗнакиЗавершен25 заявок351 просмотр
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Нужно разработать логотип и дизайн упаковки товара дял продажи на amazon.com 

6 лет назад
nedmax
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
JBlack
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$70
6 дней
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