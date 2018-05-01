Разработать логотип + дизайн упаковки

Доброго времени суток. Необходимо сделать небольшой логотип для сайта (исходниках указан пример) На логотипе написать: "Online-Otzyvy.ru" и под этим названием написать: "Сайт с обзорами и отзывами". Фон должен быть прозрачным. Представить пару вариантов для одобрения. Размеры: 265x71