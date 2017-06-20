Нужно нарисовать логотип

[list][*][/list]- пожелания приблизительные к логотипу - можно попробовать мед в сотах, мед в маске связанное с косметологией либо на ваш взгляд. - о нас : Медицинский центр-клиника, наши направления: Медицинский центр, Косметология, Салон красоты - есть название ...