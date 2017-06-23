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Требуется разработать логотип по тз для спортивной сумки для переноски ласт. Исходные картинки и надписи все готовы в векторе. Требуется креативная компоновка. Срок 1-2 дня.
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