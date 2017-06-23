Разработать логотип по ТЗ

Логотипы и ЗнакиЗавершен27 заявок245 просмотров
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Требуется разработать логотип по тз для спортивной сумки для переноски ласт. Исходные картинки и надписи все готовы в векторе. Требуется креативная компоновка. Срок 1-2 дня.

7 лет назад
inturist
Данилов 
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
7 лет назад
$20
2 дня
Работа сделана великолепно. Спасибо за сотрудничество.
Рекомендую Алексея как порядочного заказчика. Тз, оплата, коммуникации - все отлично! Было приятно сотрудничать.