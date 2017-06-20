Логотип сервиса "Месенджер подарков"

Логотипы и ЗнакиЗакрыт19 заявок227 просмотров
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Задача по выбранному скетчу, сделать стильный логотип во Flat стиле, для размещения на стикерах в разных в торговых точках.

7 лет назад
guest_14980556872531
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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