Отрисовать лого в векторе

Логотипы и ЗнакиЗакрыт4 заявки224 просмотра
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На выходе нужен eps и svg

6 лет назад
Alex_Revo
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад