Отрисовать лого в векторе

1- вышлю Вам шрифты ( на сайте сейчас другие) - разработать надпись " свадебный торговый центр Вега"! 2- разработать логотип свадебного центра Вега Ссылка на сайт : http://www.sv-centre.ru Срок исполнения заказа 7 дней . При принятие заказа отправлю Вам шрифты ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На выходе нужен eps и svg
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