Разработка логотипа салона красоты

$40
Логотипы и ЗнакиЗавершен24 заявки268 просмотров
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На данном этапе необходимо разработать только логотип косметического салона красоты. 

Логотип должен быть в векторном формате. Не с фотостоков переделан, а нарисован с нуля.

Цвета логотипа предлагайте. Возможные варианты: бордовый, горчичный, черный, белый.

Специфика работы салона: перманент, ресницы, макияж, окраска и коррекция бровей.

Название: LuRoom, ЛюРум

В приложении варианты, которые нравятся. Срок разработки 2-3 дня.

В дальнейшем необходимо будет сделать бренд-бук для компании: описать общую стилистику, шрифты, цвета, визитки, флаеры, конверы и т.п.

Предпочтение отдается исполнителям из Беларуси (Минск) и России.

6 лет назад
GoodRoot
Андрей 
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
6 лет назад
$35
2 дня
Спасибо Алене за хорошую работу! Рекомендую, как надежного и ответственного исполнителя. Всегда на связи, в коммуникации никаких проблем. Отлично справилась с поставленной задачей, клиент остался доволен. Несмотря на множество правок от заказчика все выполнила без нервов и на высшем уровне. Однозначно будем обращаться еще, спасибо за работу.
Отличный заказчик, отлично составляет ТЗ, все доходчиво и понятно! Было приятно поработать) Сотрудничеством довольна!