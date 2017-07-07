Разработка логотипа салона красоты

Спасибо Алене за хорошую работу! Рекомендую, как надежного и ответственного исполнителя. Всегда на связи, в коммуникации никаких проблем. Отлично справилась с поставленной задачей, клиент остался доволен. Несмотря на множество правок от заказчика все выполнила без нервов и на высшем уровне. Однозначно будем обращаться еще, спасибо за работу.