Web-разработка, SEO, PPC, Digital.
Основные направления:
- Разработка и доработка сайтов любой сложности;
- SEO-продвижение;
- Контекстная реклама.
- Официальное ИП;
- Удобные способы оплаты;
- NDA-соглашение (о неразглашении) по желанию;
- Всегда на связи;
- Не избалован фрилансом - беру только серьезные проекты.
Собственная команда специалистов: программисты, seo, ppc. Решаем задачи любой сложности.
Веб-разработка: от проектирования дизайна до программирования и интеграции.
SEO и реклама: от составления стратегии продвижения и семантического ядра до жесткого SEO и контекстной рекламы.
Индивидуальное Коммерческое Предложение при бюджете от 400$
Работаю в СНГ и Европе.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Услуги такси. Полная разработка.182 просмотра
- Интернет магазин мебели172 просмотра
- Каталог кухонной мебели.183 просмотра
- Туристическое агентство "Собрание Мира"173 просмотра
- Мебельная компания "Кухнев"207 просмотров
- Интернет-магазин "Averstrade.ru"212 просмотров
- Клининговая компания "Индустрия чистоты"197 просмотров
- Интернет-магазин "Avtovitrina.by"189 просмотров
- Фабрика мягкой мебели «Август»195 просмотров
- ЧУП «Диплом»149 просмотров
- «Танго Тайм»189 просмотров
- "TRIMEX Consulting GmbH"192 просмотра
Тестирование сайтов
нет отзывов
$20/час
от $50от 1 дня
#512
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$20/час
от $400от 150 дней
#514
Интернет-магазины
нет отзывов
$15/час
от $500от 14 дней
#878
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#973
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $200от 14 дней
#1435
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
#2234
HTML-верстка
нет отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
#3794