Web-разработка, SEO, PPC, Digital.

Основные направления:

Разработка и доработка сайтов любой сложности;

SEO-продвижение;

Контекстная реклама.

Официальное ИП;

Удобные способы оплаты;

NDA-соглашение (о неразглашении) по желанию;

Всегда на связи;

Не избалован фрилансом - беру только серьезные проекты.

Много успешных и интересных проектов.

Собственная команда специалистов: программисты, seo, ppc. Решаем задачи любой сложности.

Веб-разработка: от проектирования дизайна до программирования и интеграции.

SEO и реклама : от составления стратегии продвижения и семантического ядра до жесткого SEO и контекстной рекламы.

Индивидуальное Коммерческое Предложение при бюджете от 400$

Работаю в СНГ и Европе.

webkit.by