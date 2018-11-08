GoodRoot

Андрей GoodRoot

 
32 годаБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Web-разработка, SEO, PPC, Digital.

Основные направления:

  • Разработка и доработка сайтов любой сложности;
  • SEO-продвижение;
  • Контекстная реклама.
Выгодно:

  • Официальное ИП;
  • Удобные способы оплаты;
  • NDA-соглашение (о неразглашении) по желанию;
  • Всегда на связи;
  • Не избалован фрилансом - беру только серьезные проекты.
10 лет - стаж работы по специальности. Много успешных и интересных проектов.

Собственная команда специалистов: программисты, seo, ppc. Решаем задачи любой сложности.

Веб-разработка: от проектирования дизайна до программирования и интеграции.

SEO и реклама: от составления стратегии продвижения и семантического ядра до жесткого SEO и контекстной рекламы.

Индивидуальное Коммерческое Предложение при бюджете от 400$

Работаю в СНГ и Европе. 

webkit.by 

Семантическое ядро
Портфолио
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Тестирование сайтов
нет отзывов
$20/час
от $50от 1 дня
#512
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$20/час
от $400от 150 дней
#514
Интернет-магазины
нет отзывов
$15/час
от $500от 14 дней
#878
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#973
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $200от 14 дней
#1435
Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
#2234
HTML-верстка
нет отзывов
$15/час
от $100от 1 дня
#3794
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