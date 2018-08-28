Перевод текста с Русского на Эстонский - Блок 1

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Закрыт8 заявок220 просмотров

Необходим перевод всего примерно 13 тыс. слов.  Всю работу разбиваем на 3 блока. 

В данной задаче рассматривается подрядчик на 1 блок

Перевод примерно 12 страниц (где-то 3000 слов или 23 тыс. символов с пробелами) Русского текста на Эстонский.  Тематика не сложная, цветы.

Текст отправим после утверждения исполнителя.

В приложении тестовый текст. Отправляйте его перевод в ЛС.

После успешной сдачи этого блока работ готовы сорганизовать еще 2 таких же.

7 лет назад
GoodRoot
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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