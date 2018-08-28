Перевод текста с Русского на Эстонский - Блок 1

Необходим перевод всего примерно 13 тыс. слов. Всю работу разбиваем на 3 блока.

В данной задаче рассматривается подрядчик на 1 блок.

Перевод примерно 12 страниц (где-то 3000 слов или 23 тыс. символов с пробелами) Русского текста на Эстонский. Тематика не сложная, цветы.

Текст отправим после утверждения исполнителя.

В приложении тестовый текст. Отправляйте его перевод в ЛС.