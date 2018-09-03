Перевод с русского на английский 1000 слов.

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Завершен9 заявок325 просмотров

Нужно перевести с русского на английский текст примерно 1000 слов 7000 знаков.

Текст презентационного направления c русскоязычного сайта-визитки. Текст, разбит на абзацы с разным смыслом, с фразеологическими оборотами.

Нужен профессиональный переводчик, желательно носитель языка, который знает язык как своих 5 пальцев, которого от слов goole translate тошнит.

Пример блока:

– просто красивой картинки мало... Изображение должно передавать замысел художника, развить у пользователя ощущение участия в этой фантазии. Художник просто обязан увлечь пользователя не только деталями и атмосферой, но и зародить желание прочесть "историю".

Пример блока:

В СВОЕЙ РАБОТЕ МЫ СТАРАЕМСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИДЕМ В НОГУ С ТЕНДЕНЦИЯМИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ, КАК В ТВОРЧЕСКОМ, ТАК И В ТЕХНИЧЕСКОМ ПЛАНЕ. МЫ НЕ ИЗБЕГАЕМ ПРОБЛЕМ В РАБОТЕ, НЕ ИЩЕМ "КОСТЫЛЬНЫХ МЕТОДОВ", ДОТОШНО ОТНОСИМСЯ К КАЖДОЙ МЕЛОЧИ ПОКА РЕШЕНИЕ НЕ БУДЕТ ВЫМЕРЕНО И ДОВЕДЕНО ДО КОНЦА. 

7 лет назад
nibiru2012
Алексей 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ksenija0689
Ксения 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв
7 лет назад
$20
2 дня
Ксения сделала отличный профессиональный перевод, за короткие сроки. Хорошая работа, спасибо!
Алексей прекрасный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству. Оплата и проверка моментальные.

Заявки фрилансеров

ksenija0689
Ксения 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв
7 лет назад