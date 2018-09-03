Перевод с русского на английский 1000 слов.

Нужно перевести с русского на английский текст примерно 1000 слов 7000 знаков.

Текст презентационного направления c русскоязычного сайта-визитки. Текст, разбит на абзацы с разным смыслом, с фразеологическими оборотами.

Нужен профессиональный переводчик, желательно носитель языка, который знает язык как своих 5 пальцев, которого от слов goole translate тошнит.

Пример блока:

– просто красивой картинки мало... Изображение должно передавать замысел художника, развить у пользователя ощущение участия в этой фантазии. Художник просто обязан увлечь пользователя не только деталями и атмосферой, но и зародить желание прочесть "историю".

Пример блока: