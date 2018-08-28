Ищем переводчиков на постоянной основе. Необходимо переводить художественную литературу (ранобэ) с английского языка. Переводить надо минимум от 6к символов в день. Оплата 25р за 1к символов без пробелов, также есть и другие возможности по устройству ...
Перевод сайта с русского на чешский язык
Всем привет! Необходимо перевести весь текст на сайте (тема: Благоустройство и озеленение) на Чешский язык.
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