Отрисовать логотип в кривых и дополнит некоторыми элементами

Здравствуйте. Нужен логотип для сайта интернет-магазина(в разработке, ожидается через месяц, пока там только посадочная страница и одна форма) ([url=http://rctmotor.ru]http://rctmotor.ru[/url]), посвящённого продаже комплектующих для сборки коптеров. Обратите внимание - фокус не на готовых аппаратах, а на комплектующих. [b]Очень важно ...