Отрисовать логотип в кривых и дополнит некоторыми элементами

Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок263 просмотра
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Добрый день. Есть логотип. нарисован от руки. нужно его отрисовать в кривых. и добавит несколько элементов. работаю только по постоплате.

более подробная информация в переписке.

6 лет назад
Tankgirl
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Ruslan1990
Руслан 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад
6 лет назад
$25
3 дня
Впечатление от работы с этим исполнителем только положительные. Рекомендую.
Все хорошо. Спасибо за сотрудничество.