Лого-готовый

- о нас : Медицинский центр-клиника, наши направления: Медицинский центр, Косметология, Салон красоты

- есть готовый вариант логотипа , прикрепляю сюда.

- надо его сделать + написать попробовать вот таким шрифтом прикрепил тоже.

- надо попробовать со словом "Мед" и без него.

- можно изменить цвет нижнего ширифта или еще чего на ваш вкус

- еще веточку поставить попробовать" вместо листика зеленого. МЫ ведь называемся саккура.