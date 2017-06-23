Лого-готовый

$15
Логотипы и ЗнакиЗакрыт7 заявок156 просмотров
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- о нас : Медицинский центр-клиника, наши направления: Медицинский центр, Косметология, Салон красоты

- есть готовый вариант логотипа , прикрепляю сюда.

- надо его сделать + написать попробовать вот таким шрифтом прикрепил тоже.

-  надо попробовать со словом "Мед" и без него.

- можно изменить цвет нижнего ширифта или еще чего на ваш вкус

- еще веточку поставить попробовать" вместо листика зеленого. МЫ ведь называемся саккура.

6 лет назад
Michail770
Михоэль 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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