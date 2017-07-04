Логотип календаря

Логотип для программы-календаря под android. В векторе. Не менее 5 вариантов. По прикрепленному эскизу или на свое усмотрение. Без текста. Лог должен быть простым и понятным. Количество используемых цветов - не более трех. Желательно не копировать дизайн с имеющихся логов: https://play.google.com/store/apps/collection/search_results_cluster_apps?clp=ggELCglyZmt0eWxmaG0%3D:S:ANO1ljLYj-M