Отрисовка логотипа и дизайна сайта

Здравствуйте,

Нужен художник/дизайнер, который отрисует логотип и лендинговую страницу на основании техзадания.

ВАЖНО: Лендинговая страница должна быть именно отрисована, а не создана на основе готового шаблона. Таким образом, логотип и дизайн страницы должны быть полностью оригинальными - это требование будет проверено перед оплатой проекта.

Предполагается, что по ходу работы могут возникать правки и переделки со стороны заказчика, поэтому фрилансер должен заранее рассчитывать на эти правки.