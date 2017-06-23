Логотип партнерской программы

Добрый день, Полина. Я ранее обращался к Вам за дизайном визиток, не могли бы помочь мне в маленькой мелочи? Необходимо сделать маленький значок для сайта, обозначающий наличие информации. Тот, что на данный момент имеется, не совсем коррелирует ...
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Необходимо разработать лого партнерской программы по монетизации мобильного трафика.
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