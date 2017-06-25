Разработка логотипа и фирменного стиля

Требуется разработать логотип и фирменный стиль (основной цвет и т.д.)

Основное направление: Доставка

сайт prines.ru

нужны

-визитка

-фирменный бланк

-пример на термосумке

-пример на одежде

Какой сейчас используется логотип прикладываю.

На лого должно быть

- серьезность, надежность, качество

- Название: Принёс

- слон, можно абстрактный

- слоган: Время для Вас!

Лого и фирменный стиль будет использоваться на форменной одежде, авто, термосумках, письмах, визитках, на сайте.

Нужно подобрать фирменный цвет обязательно.

Примеры: курьеры Деливери Клаб (зеленый), ФудФокс (оранжевый).

Не хотелось бы заполнять кучу брифов, предпочтение отдам тому у кого есть свое виденье по этому проекту.

Спасибо.