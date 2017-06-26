Сделать логотип

Нужно нарисовать классный логотип!

В каком виде:

- Это должен быть персонаж кита;

- Он должен быть в смокинге и с пенсне (Монокуляр, очки для одного глаза, типа с цилиндром);

- На фоне город или дома в голландском стиле.

Целевая аудитория - владельцы ферм (не животные, а дата-центр с кучей серверов) и майнеры.

Slushpool.com

Здесь нравятся информативность и usability.

Жду ваших предложений!