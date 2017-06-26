Сделать логотип

Нужно разработать (или переделать) логотип для сайта http://www.septik.in/ Логотип не должен выбиваться из общего дизайна и должен отображать суть продуктов, представленных на сайте Указывайте цену, срок и прикрепляйте ссылки на портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать классный логотип!
В каком виде:
- Это должен быть персонаж кита;
- Он должен быть в смокинге и с пенсне (Монокуляр, очки для одного глаза, типа с цилиндром);
- На фоне город или дома в голландском стиле.
Целевая аудитория - владельцы ферм (не животные, а дата-центр с кучей серверов) и майнеры.
Здесь нравятся информативность и usability.
Жду ваших предложений!
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