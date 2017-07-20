Для сервисного центра техники Apple требуется создать: 1.(Необязательный пункт, можно использовать лого из картинки в приложении) Лого (простое и понятное, желательно с наличием ремонтного инструмента на нем, например гаечный ключ на месте надкуса яблока. На усмотрение ...
Разработка лого для кадрового агентства "Город кадров"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется предложить вариант лого или описать схематично идею для кадрового агентства "Город Кадров".
Идей нет совсем, поэтому тз выдать не могу. Сайт: gorod-kadrov.ru (там пока стоит старое название)
Группа: https://vk.com/gorod_kadrov
Стилистику хочется: серьёзные деловые цвета. Строгость линий
Набираем: ит специалистов, менеджеров по продажам, бухгалтеров
Сейчас работаем как кадровое агентство, далее планы превратиться в онлайн сервис подбора персонала (аналог personium.ru, HRScanner.ru)
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